Redécouvrez le Maestro italien au sommet de son art ! Après avoir inventé une potion d'invisibilité, un homme, toujours vierge, découvre le sexe et ses raffinements grâce à une beauté faussement ingénue. Il en devient complètement obsédé... Puis, effrayé par sa découverte, il décide de la cacher. Jusqu'à ce qu'une jeune femme, attirée par les possibilités d'enrichissement de son invention, le retrouve et tente de lui extorquer sa potion... Retrouvez le premier tome de Le parfum de l'invisible de Manara, chef-d'oeuvre incontournable de la bande dessinée érotique, dans un écrin spécial pour célébrer le 40e anniversaire de sa première publication. L'ouvrage est ainsi proposé en version noir et blanc et en version couleur et agrémenté d'une imposante galerie d'images créées par Manara au fil de ces décennies. Plus charnel, sensuel et torride que jamais, laissez-vous happer par le tourbillon des sens, et succombez aux délices du plaisir !