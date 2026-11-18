Stations, domaines, savoir-faire : l'équation du ski. Dans la vie d'un domaine skiable, il y a l'avant, le pendant et l'après pour certains, mais surtout la nécessaire invention du futur dans un monde où les habitudes évoluent et le climat se réchauffe. Mais un domaine skiable, c'est avant tout un écosystème, un poumon économique, une mine d'or blanc qui génère des métiers uniques et singuliers. En revanche, les domaines skiables sont protéiformes, jamais vraiment duplicables d'une montagne à l'autre puisqu'ils dépendent d'une topographie, d'une exposition, de caractéristiques météorologiques, mais aussi du réseau routier et de chemin de fer qui irrigue le territoire. Au sommaire - Modèles de gouvernance : quels sont les enjeux ? - Peut-on encore agrandir un domaine skiable aujourd'hui ? Fronts de neige : la tentation de l'altitude. - Transport par câble urbain : un levier d'acceptabilité ? - Petit ou grand domaine : des modèles de gestion vraiment différents ? - L'avenir appartient-il aux méga-domaines reliés ? - Saga des domaines : La Bresse vs Montgenèvre. - Plans des pistes : une histoire graphique et stratégique. - Domaines "exotiques" : Chine, Andorre, Etats-Unis - quelles pratiques ailleurs ? - La Plagne : mesure ou démesure ? + pages vertes et actualités du secteur.