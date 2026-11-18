D'une terreur à l'autre Rongés par la peur, l'hubris et la maladie, Hitler et Staline s'affrontent dans un duel final apocalyptique. Sans s'être jamais rencontrés, ces deux monstres poursuivent leur dialogue à distance ; chacun scrutant les gestes de l'autre, projetant ses obsessions, s'admirant parfois, se comparant toujours. Après l'invasion de l'URSS qui a fait voler en éclats le pacte germano-soviétique, et une série de victoires fulgurantes, les armées d'Hitler, qui ont échoué à prendre Moscou, marquent le pas et se concentrent sur la prise de Stalingrad. Les deux dictateurs, qui prennent chacun le commandement des opérations, se retrouvent face à face. La reddition de la 6e armée allemande de Paulus sera le point de bascule de leur affrontement. Staline, qui se décerne le bénéfice de la victoire, engage sa contre-offensive. De son côté, Hitler sombre dans le déni, la rage et les hallucinations stratégiques. Alors que la fin de la guerre est proche, leurs crimes de masse deviennent des enjeux de communication. Les deux tyrans s'affrontent autant sur le terrain militaire que celui de la propagande et de l'idéologie. Michael Prazan clôt avec ce troisième tome une fresque dense, documentée, qui montre comment deux dictateurs, chacun à sa manière, ont façonné et détruit le destin de millions d'êtres humains, et comment leurs obsessions personnelles ont nourri l'une des tragédies les plus noires du XXe siècle. Une plongée dans la mécanique totalitaire que Gabriel Andrade met en scène avec un réalisme saisissant.