NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir Poitiers, city book d'une ville médiévale au patrimoine roman exceptionnel Poitiers s'impose comme l'une des villes médiévales les mieux préservées de France, forte d'un patrimoine roman unique, d'une université millénaire et d'une vie culturelle particulièrement active. Ce city book vous aide à organiser vos visites, à identifier les sites incontournables et à construire un séjour qui rend justice à la richesse historique et architecturale de la capitale de la Vienne. Entre monuments classés, quartiers animés et expériences locales, il donne des repères précis pour explorer la ville avec méthode. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer Poitiers autrement : - Des itinéraires entre l'église Notre-Dame-la-Grande, le baptistère Saint-Jean, le palais des Comtes de Poitou, la cathédrale Saint-Pierre et le quartier du Plateau : des parcours variés pour relier les monuments romans majeurs, les ruelles historiques et des adresses plus confidentielles qui donnent du relief à la visite. - Des expériences immersives : marchés du centre-ville, scène musicale universitaire, jardins de Blossac et excursions vers le Futuroscope ou l'abbaye de Ligugé pour ressentir l'énergie particulière de cette ville étudiante et historique. - Un regard historique et culturel : capitale wisigothique, haut lieu du roman poitevin, ville de Jeanne d'Arc et d'Eleanor d'Aquitaine - ces repères éclairent chaque monument et chaque quartier d'une profondeur historique réelle. - Des conseils pratiques et locaux : transports, hébergements bien placés, rythme de visite selon les sites, bonnes périodes et astuces locales pour organiser un séjour fluide dans cette ville à taille humaine. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : plans clairs, restaurants locaux, musées, cafés et idées de sorties pour explorer Poitiers avec curiosité et sans improvisation. Avec Petit Futé, ce city book Poitiers s'adresse aux voyageurs attirés par l'histoire médiévale, la culture, l'architecture romane et les voyages urbains bien organisés.