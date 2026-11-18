Longtemps relégués aux marges de la médecine, de la recherche et de la société, les psychédéliques connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt scientifique, thérapeutique et culturel. Pour la première fois, un ouvrage académique réunit les pionnier·ères francophones de ce champ émergent et propose un état des connaissances sur des substances aussi prometteuses que controversées. Après plusieurs décennies d'ostracisme, le LSD, la psilocybine, la mescaline et d'autres psychédéliques font de nouveau l'objet de travaux scientifiques et cliniques. Leurs usages thérapeutiques sont étudiés, tandis que leurs effets sur la perception, la conscience et l'expérience de soi renouvellent des questions anciennes. Cette "Renaissance psychédélique" s'accompagne d'une médiatisation croissante et de débats sur leur statut juridique, leurs conditions d'usage et leur place dans la société. Les usages festifs, exploratoires, spirituels ou thérapeutiques invitent à considérer les contextes et les cadres d'accompagnement pour mieux comprendre leurs effets et leurs risques. Cet ouvrage croise les approches cliniques, psychologiques, historiques, anthropologiques, philosophiques et sociologiques autour de trois axes. Le premier porte sur les thérapies assistées par psychédéliques, leurs résultats, leurs limites et leurs conditions de mise en oeuvre. Le deuxième examine les transformations de la perception, de la conscience et de l'expérience de soi. Le troisième retrace l'histoire de ces substances et analyse les usages ainsi que les controverses qu'elles suscitent. AVEC LA CONTRIBUTION DE : Clara Acien - Etienne Artru - Marion Barrault Couchouron - Yvan Beaussant - Christophe Bruno - Céline Cherici - Filippo Dellanoce - Chrystelle Desbordes - Zoë Dubus - David Dupuis - Nicolas Garel - Michael Koslowski - Nicolas Langlitz - Pierre Leger - Amandine Luquiens - Michael Ljuslin - Albert Moukheiber - Thomas Rabeyron - Vincent Verroust - Jean-Christophe Valtat - Laetitia Vanderijst