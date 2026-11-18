Un concours de chant est organisé sur l'île ! Taro propose à Yuna de s'inscrire avec lui. Il espère remporter le premier prix. Stitch aimerait participer. Ca a l'air amusant ! Mais il y a un petit problème... Il ne sait pas du tout chanter ! Les aventures de Stitch pour les lecteurs débutants ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée Stitch ! - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.