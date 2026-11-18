Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Si on part au Cambodge pour Angkor, grandiose, on revient conquis par les Cambodgiens et leur pays. On remonte ensuite le Mékong pour découvrir un autre trésor caché : le Laos et son atmosphère si nonchalante, si surprenante... Dans Le Routard Cambodge - Laos, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir les pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (Escalader les 413 marches du Phnom Chisor, admirer le panorama depuis le mont Phousi à Luang Prabang ...), des visites (Découvrir l'incroyable monde lacustre du Tonlé Sap, gravir les marches du site archéologique de Vat Phou ...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 50 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Cambodge et le Laos hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.