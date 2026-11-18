Ce n'est pas tous les jours facile d'être une héroïne et la Chatte Noire est exténuée. Pourtant, les dangers ne manquent jamais à l'appel et, cette fois encore, une nouvelle mission l'attend, au cours de laquelle elle devra traverser le temps et l'espace. Peut-être qu'un coup de main serait le bienvenu ? Et pourquoi pas de la part... de Mary Jane Watson, la nouvelle Venom ? Voilà une rencontre qui va faire des étincelles ! G. Willow Wilson, la cocréatrice de Kamala Khan, réunit deux des plus charismatiques héroïnes dans ces nouvelles aventures de la Chatte Noire, en associant Félicia Hardy et Mary Jane Watson pour un braquage cosmique d'une ampleur inédite.