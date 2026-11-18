Le récit de la vie de Shion et de ses six camarades sur la base lunaire commence. Alors que Shion n'accepte pas Mokuren, qui est l'une des élues de Sarjalim et porte la Kitché. Gyokuran se sent quant à lui attiré par la jeune femme. Les sept scientifiques apprennent alors que la guerre interstellaire empire, puis que leur planète mère a été anéantie et qu'ils n'ont plus nulle part où rentrer. S'opposant à l'avis de Hiiragi et de Gyokuran, Shion affirme qu'il faut se rendre sur la Terre, mais il finit par se brouiller avec le groupe. Mokuren tente de le convaincre de faire des concessions vis-à-vis de Gyokuran, ce à quoi Shion répond qu'il accepterait à une condition. Saki Hiwatari est une mangaka incontournable, connue depuis plus de quarante ans. Elle débute en 1982 avec des histoires courtes, mais c'est avec Please Save My Earth qu'elle rencontre un immense succès. Ce monument de la SF s'étend sur 21 volumes, et donnera naissance à plusieurs suites et oeuvres dérivées. La série connaîtra également une adaptation en OAV de six épisodes, regroupés par la suite en un film. En France, la plupart de ses titres ont été publiés à l'époque par Delcourt et Tonkam. Nous sommes donc particulièrement heureux d'offrir aux fans de la première heure, comme aux nouvelles générations de lecteurs, l'occasion de redécouvrir cette autrice de talent et son univers unique, où se mêlent mystère, émotions et science-fiction.