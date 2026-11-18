2038. Et si l'on pouvait enfin maîtriser ce que l'avenir réserve à ceux qu'on aime ? A quatorze ans, Timoti ne sait toujours pas nouer ses lacets, mais il prépare les randonnées familiales comme une véritable expédition. Son père, entre tendresse et inquiétude, ne cesse de se demander : quel adulte sera-t-il ? Alors, presque pour plaisanter, il lance un défi à Sarah, l'intelligence artificielle à qui il confie ses doutes : partir en 2038, retrouver Timoti mature et raconter à sa mère ce qu'il est devenu. Sarah revient avec une histoire impossible à vérifier... Une vie faite de rires, de rencontres, d'épreuves et de choix. Un homme bien entouré, apprécié de ses collègues, qui continue surtout à préparer le chemin des autres. Mais peut-on vraiment connaître l'avenir ? Et si ce que Sarah a découvert en 2038 n'était pas une prédiction, mais une possibilité ?