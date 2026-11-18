Et si l'un des plus grands virtuoses de la guitare classique nous livrait les secrets de son extraordinaire destinée ? Dans Mangoré par Mangoré, le célèbre compositeur paraguayen Agustín Pío Barrios reprend vie à travers un récit où se mêlent voyages, triomphes et désillusions. De son enfance au Paraguay à ses pérégrinations en Amérique latine se dévoile le parcours fascinant d'un homme habité par la musique, tiraillé entre reconnaissance artistique, difficultés matérielles et nostalgie de ses origines. Puisant dans de nombreuses sources historiques et biographiques, Eric Courthès, qui se présente comme le compilateur de ces mémoires apocryphes, restitue avec finesse les multiples facettes de cette personnalité aussi brillante que tourmentée. Entre réalité et fiction, l'ouvrage explore les aspirations, les contradictions et les épreuves d'un créateur dont le talent transcende les frontières.