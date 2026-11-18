Il faut absolument suivre pas à pas l'article d'Eric S. Edelman (ex-undersecretary of defense for policy de 2005 à 2009), Reuel Marc Gerecht (ancien fonctionnaire spécialisé dans les affaires iraniennes au Directorate of Operations de la CIA) et Ray Takeyh (senior fellow au Council on Foreign Relations), intitulé "Iran's New Nuclear Weapon What happens if the U. S. declines to fight for the Strait of Hormuz" , paru le 26 mai 2026 dans The Dispatch, peu de temps avant le Memorandum of Understanding du 17 juin clairement envisagé ici, entre Washington et Téhéran. Un texte qui permet à ses lecteurs de s'arracher à l'histoire "surimmédiate" dans laquelle nous sommes tous coincés. Au-delà de l'attente interminable des déclarations trumpiennes, les trois auteurs vont à l'essentiel - ce qui réellement s'est passé, se passe et risque de se passer - et mettent en question les accords et l'utilité d'une pré-entente. Les trois auteurs savent que rien de tout cela n'est source d'espérance immédiate pour les Etats-Unis et le peuple iranien. Les Américains semblent avoir déjà perdu la guerre contre une puissance moyen-orientale qui se caractérise foncièrement par son opposition à Washington. Et les guerres perdues ont toujours des répercussions douloureuses. Double affirmation cependant quelque peu énigmatique en conclusion du texte : "Mais à moins que les Etats-Unis ne se retirent du Moyen-Orient la queue entre les jambes [... ], un conflit sanglant avec la République islamique se poursuivra". Et de s'adresser vigoureusement au public américain : "L'élite révolutionnaire d'Iran en a conscience, et nous ? " .