Un concours entre le nouvel escadron et le grand escadron a lieu sous la forme d'une chasse à l'envahisseur filmée en direct. Quand D s'y retrouve embarqué, ce n'est que le début des ennuis. Tout bascule quand Komachi Aizome se transforme en humanoïde et dévaste tout sur son passage ! Mais les téléspectateurs n'ont qu'une question en tête : qui viendra à bout de D ? Ce dernier n'avait pas d'autre plan que de foncer dans le tas, mais Chidori et Hibiki ont une proposition à lui faire...