Le vibranium a beaucoup apporté au Wakanda... mais le mystérieux métal a-t-il aussi condamné le pays à être la cible d'une invasion ? Pour en savoir plus, T'Challa et Tornade partent en mission secrète, tandis que Killmonger sert de leader par intérim au peuple de la Panthère Noire. Le mystère des Géniteurs sera-t-il percé à temps ? A peu près au moment où les titres s'achèvent dans l'anthologie ULTIMATE UNIVERSE, nous proposons de boucler en version MARVEL DELUXE les trois séries qui ont inauguré le label : Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther et Ultimate X-Men. De quoi satisfaire tous les lecteurs, aussi bien ceux qui veulent tout découvrir que ceux qui préfèrent sélectionner leurs séries... et même ceux qui veulent tout lire séparément ! Pas de jaloux !