Les rues de Paris en 1789 sont inquiètes, bruyantes. L'atmosphère de la ville est pesante. Bien qu'Hardy ait alors 60 ans, jamais encore il n'a paru aussi mobile, curieux et aux aguets, peut-être même jamais aussi "populaire" , que dans les quelque 300 dernières pages de son Journal. Inquiet, frustré, méfiant, il voit des complots partout. Contre une aristocratie ingrate et sournoise, le libraire janséniste et pro-parlementaire des années 1760 embrasse lentement, discrètement, mais sûrement, à partir du printemps 1789, la cause révolutionnaire. Ce dernier volume de Mes Loisirs présente le récit quotidien, vif et fiévreux de l'expérience d'un des plus importants basculements de l'histoire, saisi sur le vif d'une existence ordinaire. .