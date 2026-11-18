Le cyclisme est un sport complet qui améliore à la fois l'endurance, la santé cardiovasculaire et la force musculaire, tout en préservant les articulations. Mais derrière son apparente simplicité se cache une mécanique complexe où interagissent anatomie, physiologie et technologie. Que vous cherchiez à battre vos records, à faire partie d'un peloton professionnel ou à rouler plus longtemps avec plaisir, comprendre la science du cyclisme est la clé pour progresser. Vous trouverez dans ce livre : - les principes scientifiques qui sous-tendent la réussite des plus grands cyclistes ; - 7 programmes d'entraînement selon votre discipline (sur route, sur piste, VTT, contre-la-montre...) ; - des exercices de renforcement et de mobilité pour maximiser votre niveau de forme et votre chrono. David Bailey est entraîneur, consultant en performance et expert en sciences du sport, avec plus de vingt ans d'expérience dans le sport de haut niveau. Il dirige actuellement l'accompagnement scientifique et les projets de recherche en performance au sein d'une équipe cycliste professionnelle.