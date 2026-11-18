La force d'un pays dépend de la puissance de ses entreprises. Comment peuvent-elles donner aux démocraties les moyens matériels et moraux de se défendre contre leurs ennemis de plus en plus nombreux, sachant qu'elles doivent aussi faire face à l'épuisement des ressources naturelles et à l'aspiration de leurs membres à donner un sens à leur travail ? Contre les excès des entreprises financiarisées aux ambitions sans limites ni contrôle de la Tech et la dénonciation simpliste du "capitalisme" , il faut repenser l'entreprise pour conjuguer sa nécessaire efficacité avec les principes de la République et se donner ainsi les moyens de sauver la démocratie. A la suite de l'écho rencontré par leur ouvrage précédent, Puissante et fragile, l'entreprise en démocratie, les auteurs proposent une nouvelle place pour l'entreprise dans la République en s'appuyant sur les premières réalisations que constituent les entreprises à mission depuis 2019. Dominique Schnapper, sociologue, membre honoraire du Conseil constitutionnel, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, a poursuivi pendant des décennies ses recherches sur la société démocratique. Alain Schnapper, ingénieur des Mines de Paris, après une expérience de trente ans dans l'industrie et la distribution, se consacre à la réflexion et au conseil en tant qu'expert associé à la chaire "Théorie de l'entreprise-Modèles de gouvernance et création collective" de Mines Paris-PSL.