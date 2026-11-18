Ce livre sur la vulgarisation de l'intelligence artificielle a pour objectif de rendre ce domaine complexe accessible à un large public, des néophytes sans connaissance préalable aux informaticiens les plus expérimentés. Il propose un parcours pédagogique complet qui décompose l'IA en termes simples, tout en en proposant une exploration complète, des bases jusqu'à ses applications avancées. Sans nécessiter de connaissance préalable en informatique, cette édition entièrement actualisée prépare le lecteur à saisir les opportunités d'apprentissage et à relever les défis de ce domaine en constante évolution. Le livre commence par présenter les fondamentaux de l'IA en expliquant les concepts clés et en montrant pourquoi elle est si importante aujourd'hui. Il explore les nombreuses applications de l'IA dans des domaines tels que la médecine, la finance, l'industrie et les transports. Le lecteur est également guidé à travers les étapes de création d'une IA, en étudiant le processus de collecte de données, de formation de modèles et de déploiement. Les outils et techniques essentiels pour développer des IA performantes sont présentés de manière accessible, tout comme la programmation en langage Python, langage incontournable du domaine. Un chapitre entier est consacré aux agents IA, ces systèmes qui ne se contentent plus de répondre mais qui agissent : ils raisonnent, utilisent des outils, mémorisent et mènent une tâche à son terme. Vous y découvrirez leur anatomie, leurs limites et le protocole MCP, publié par Anthropic puis adopté par l'ensemble de l'industrie, qui leur permet de se connecter aux applications et aux données de l'entreprise. Des exercices pratiques vous permettent de construire vos premiers automatismes. Guidé pas à pas, le lecteur construira ensuite une véritable application web de planification de voyages, de l'idée jusqu'à sa mise en ligne, sans écrire une seule ligne de code. Vous explorez également la puissance de l'IA générative avec ChatGPT et les grands modèles du marché, d'OpenAI à Anthropic en passant par Mistral AI, et apprendrez à formuler vos demandes pour en tirer des résultats réellement exploitables. L'aspect professionnel de l'IA est également couvert, en mettant en lumière les opportunités de carrière passionnantes liées à ce domaine. Une section est également dédiée à la démystification des mathématiques de l'IA, pour rendre ces concepts plus accessibles par une approche non scientifique. L'IA et son rôle dans le Web 3. 0, ainsi que son impact sur l'industrie 4. 0, sont explorés en détail. Le livre se referme sur un chapitre entièrement repensé consacré à l'éthique, devenue inséparable du droit : biais, transparence, protection des données, responsabilité, et ce que le règlement européen sur l'intelligence artificielle interdit, encadre et exige désormais de toute organisation qui déploie ces technologies.