Personne ne se préoccupe des femmes, qu'elles soient mortes ou vivantes... Fu-Ch'eng, Taïwan. A une époque où les femmes n'ont de valeur que si elles engendrent un héritier masculin, le cadavre d'une habitante est retrouvé. La population conclut hâtivement à un banal accident, mais une mystérieuse prêtresse entre en scène pour accomplir une cérémonie funéraire... Chieh, jeune fille de bonne famille vivant dans la peur de devoir se marier, lui offre alors de devenir son apprentie. Inspirée par l'attitude libre de cette protectrice des femmes bafouées, elle s'initie à des rituels ésotériques et enquête sur les disparitions qui frappent la ville. Bientôt, des marques de mains apparaissent sur son corps et d'horribles phénomènes se produisent autour d'elle. De quel monde a-t-elle poussé les portes ? Parviendra-t-elle à échapper à une société aussi patriarcale ? Et la chamane se révélera-t-elle une alliée... ou un danger ? Avec Gardienne, Nownow brosse un portrait mélancolique et contrasté de femmes de la dynastie Qing, prises entre pression familiale, oppression du regard extérieur et conspirations politiques. A travers des planches somptueuses de détails, elle revisite la légende de Tan Tsiu-Niu, une femme maltraitée qui transcende sa condition en se vengeant de ses tortionnaires.