Dans ce livre profond et lumineux, le père Edouard Glotin invite le lecteur à redécouvrir la Bible à partir du coeur même de Jésus : son expérience filiale, sa relation au Père, sa compassion pour le monde. L'auteur ne propose pas une étude savante, mais un chemin intérieur : lire la Parole comme le Christ la vivait, dans la prière, la confiance et l'amour. Du Nouveau au Premier Testament, ce parcours révèle comment toute la Révélation converge vers le visage du Christ, et comment ce visage peut aujourd'hui encore transformer nos vies. Le père Edouard Glotin (1927-2015) s. j. , jésuite, théologien et maître spirituel, est connu pour ses écrits mêlant exigence doctrinale et profondeur contemplative. Spécialiste de spiritualité ignatienne et de christologie, il a publié de nombreux ouvrages de formation et de méditation, et a accompagné pendant des décennies prêtres, religieux et laïcs dans la vie spirituelle. Son oeuvre se distingue par un ton à la fois rigoureux et accessible, attentif à l'union entre intelligence et foi vécue.