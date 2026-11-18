Comment survivre dans un jeu vidéo où la moindre erreur peut être fatale ? Un mois s'est écoulé depuis le lancement de Sword Art Online. Piégés dans l'Aincrad, un gigantesque château flottant de cent niveaux, les joueurs tentent toujours désespérément de progresser. Plus de 2 000 d'entre eux ont déjà succombé au VRMMO mortel d'Akihiko Kayaba. Grâce aux précieuses informations communiquées par les bêta-testeurs, une stratégie a pu être élaborée pour affronter le boss du premier palier. Sous le commandement de Diavel, le leader de l'équipe d'assaut, un groupe de joueurs se prépare à lancer l'offensive. Aux côtés d'Asuna, une joueuse maniant la rapière, Kirito est bien décidé à remporter ce combat. Mais malgré leurs préparatifs, les choses ne se déroulent pas comme prévu... Parviendront-ils à vaincre cet ennemi et à faire le premier pas vers la liberté ? Redécouvrez la saga culte Sword Art Online à travers une nouvelle adaptation de son arc fondateur !