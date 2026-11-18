A travers des bricolages spécialement pensés pour les enfants, ce livre plonge les petits bricoleurs en herbe dans l'univers de la récup' où chaque réalisation développera leur motricité fine et leur créativité. Quels objets allez-vous fabriquer en premier ?? Un livre de bricolages qui sensibilise à l'écologie à travers l'utilisation de matériaux de récupération, qui suit les saisons pour apprendre, créer et s'amuser tout au long de l'année. Coup de coeur Récupérez, fabriquez, et imaginez ? ! Faites réaliser aux enfants des bricolages en éveillant leur sens créatif et leur imagination, à partir d'objets de récupération. Grâce aux activités guidées pas à pas, ils développent leur motricité fine, leur autonomie et leurs compétences en lecture. Une invitation ludique qui encourage la créativité, l'apprentissage et la sensibilisation à la récupération des déchets.