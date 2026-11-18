Le charme de Nekoyama a fini par faire fondre le coeur d'Erina et les deux lycéens se mettent officiellement ensemble. Il y a toutefois un "léger" bémol : Nekoyama alterne toujours les transformations humain/chat au moindre baiser ! Et s'il existe bien une solution pour y mettre fin, selon Erina, c'est encore trop tôt. Pour l'heure, ils peuvent se contenter d'explorer leurs corps et de s'embrasser ailleurs que sur la bouche... Avec Kiss Me Kitty, Miko Senri nous propose une romance aussi cocasse qu'addictive. A travers son personnage félin, l'autrice prend un malin plaisir à se jouer des codes des comédies romantiques... N'attendez plus pour vous laisser tenter !