En 2005, lorsqu'il débarque pour la première fois à Roland-Garros, Rafael Nadal n'a pas encore 19 ans. Avec son pantacourt, son bandana et son incroyable énergie, le jeune Espagnol ne passe pas inaperçu. Quelques jours plus tard, il soulève sa première Coupe des Mousquetaires. Personne ne le sait encore, mais c'est le début d'une histoire extraordinaire. Pendant près de vingt ans, Nadal va imposer sa loi à Roland-Garros. Sur cette terre battue qu'il affectionne tant, il semble invincible. Roger Federer, Novak Djokovic et tous les autres vont s'y casser les dents. Même lorsque son corps commence à le trahir, Rafa trouve encore les ressources pour revenir et gagner. Jusqu'à cet ultime sacre, en 2022, à 36 ans. Quatorze titres à Roland-Garros. Un record qui semble appartenir à un autre monde. De 2005 à 2022, ce livre revient sur chacun des quatorze triomphes de Rafael Nadal à Paris. Quatorze chapitres richement illustrés pour retrouver les matchs, les adversaires et les moments qui ont marqué son incroyable règne sur la terre battue parisienne. L'histoire d'un champion qui a fait de Roland-Garros bien plus que son tournoi préféré : son royaume.