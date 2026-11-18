L'histoire d'un géant qui a conquis le coeur du rugby français. Et qui, pour la première fois, ouvre le sien. Ses 145 kilos, son sourire immense, sa barbe légendaire. Sa puissance en mêlée, ses charges dévastatrices, ses plaisanteries dans les vestiaires. Derrière ce géant au coeur tendre, qui a conquis La Rochelle et le XV de France jusqu'à devenir l'un des visages les plus populaires du rugby français, se cache une histoire émouvante. Celle d'un gamin du Pacifique qui n'imaginait pas un jour porter le maillot bleu. Celle d'un jeune homme débarqué de l'autre bout du monde avec vingt euros en poche, loin de ses racines et de ses repères. Celle d'un joueur qui a dû se battre pour trouver sa place, apprendre à grandir, encaisser les coups, surmonter les doutes et transformer sa différence en force. Avec son humour irrésistible et une sincérité désarmante, Uini Atonio revient sur l'arrêt brutal de sa carrière. Il raconte son parcours, les rencontres qui ont changé sa vie, notamment celle, déterminante, avec son coach Patrice Collazo, ses joies, ses blessures et les coulisses d'une existence passée à faire trembler les premières lignes adverses.