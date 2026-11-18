Après leur victoire contre Egam, Iarumas, Raraja et Garbage ont retrouvé leur routine à Scale, marquée par l'exploration quotidienne du donjon. Lors de l'une d'elles, ils tombent sur la dépouille d'une jeune femme qu'ils ramènent au temple, où elle parvient à être ressuscitée. Cette dernière, nommée Belkanan, leur apprend alors être une mage novice traumatisée par la mort brutale qu'elle a connue. En effet, son groupe entier a été massacré par un dragon de feu, un monstre redoutable qui n'a strictement rien à faire dans les niveaux superficiels du labyrinthe ! Et alors que même les aventuriers les plus chevronnés refusent de l'affronter, Belkanan est déterminée à se venger de lui. Elle compte d'ailleurs bien sur l'aide de Iarumas et de ses compagnons pour y parvenir !