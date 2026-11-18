Le far aux pruneaux et le farz en sac sont deux spécialités gastronomiques bretonnes. Le premier, sucré et cuit au four, est un dessert ; le second, salé et cuit dans un bouillon avec des viandes et des légumes, constitue un plat de résistance complet. Il s'agit du fameux kig-ha-farz. Patrick Hervé, spécialiste des pratiques culinaires bretonnes, nous livre les résultats de plusieurs années de recherches, menées aussi bien dans les archives qu'à travers la collecte de témoignages. Il explore l'histoire des fars et des farz, deux préparations que tout semble opposer, mais qui occupent depuis des siècles une place importante dans l'alimentation des Bretons. L'auteur nous entraîne dans un véritable tro-Breizh (tour de Bretagne) culinaire, révélant l'extraordinaire diversité des recettes nées des ressources propres à chaque terroir et de l'inventivité des paysannes, qui ont toujours su composer avec leur environnement. Plats rustiques par excellence, le far et le kig-ha-farz ont su évoluer et s'adapter aux goûts actuels pour devenir des spécialités emblématiques de la cuisine bretonne, figurant aujourd'hui à la carte des meilleurs restaurants. Et pour que les lecteurs ne restent pas sur leur faim, l'auteur propose 50 recettes originales et faciles à réaliser.