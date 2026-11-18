Un monde au bord de la rupture Aux Etats-Unis, le Président américain Douglas Hunter, attise les tensions internationales et menace l'équilibre mondial. Autoritaire et provocateur, il a manigancé un attentat contre sa propre personne lors d'un discours à Denver ! Ce coup monté orchestré par ses équipes devrait lui permettre de regagner en popularité. Ce faux attentat est réglé à la seconde près... Un sniper est en place mais dans l'ombre, le Triumvirat décide d'intervenir. Pour cette opération exceptionnelle, l'organisation secrète fait appel à son meilleur agent : Jean Nomane, le Rectificateur. Mais cette fois, Nomane a un pressentiment. Cette mission pourrait bien être sa dernière. Car derrière cette mise en scène se cache un plan où manipulation médiatique, faux-semblants et vérité préfabriquée s'entremêlent. Sous l'oeil des caméras, une seule balle peut bouleverser l'Histoire... Comment neutraliser Hunter sans en faire un martyr ? Et comment révéler la brutalité du système sans tomber dans un engrenage ? Pour Jean Nomane, la crise de conscience fait bientôt place aux doutes. Alors que le Président s'apprête à monter sur l'estrade, le Rectificateur voit ses certitudes vaciller. Est-il encore possible de sauver le monde sans devenir un monstre ? Sur fond de luttes politiques et d'enjeux planétaires, le dernier tome de cette série, qui séduit les lecteurs depuis 2021, se révèle riche en suspense et en rebondissements. Un thriller glaçant, pensé comme une fable crépusculaire par Didier Convard et Denis Falque, qui nous rappelle que le monde peut basculer à tout instant...