L'ouvrage En parfaite conformité avec le programme de DFASM (diplôme de formation approfondie en sciences médicales s'inscrivant dans la R2C et la préparation des EDN) cet ouvrage aborde les connaissances fondamentales en parasitologie et mycologie. Il comprend deux parties : - La partie ' Connaissances ' qui comprend 36 chapitres développe tous les items spécifiques de la discipline et offre un tableau général de la hiérarchie des connaissances en rangs A et B et des situations de départ. Les chapitres développent ensuite la thématique avec l'indication des rangs au fil du texte (les connaissances C pour aller plus loin sont également signalées). - La partie ' Entraînement ' propose des auto-évaluations pour s'exercer aux différents types d'épreuves sous la forme de dossiers progressifs cas cliniques questions isolées (QRM QRP et QROC) tous corrigés et commentés. Cette 8e édition actualise les données épidémiologiques ainsi que les conduites diagnostiques et thérapeutiques selon les recommandations les plus récentes et se recentre sur les rangs A et B attendus aux EDN les notions de rang C étant allégées ou repositionnées. Fidèle à l'esprit des précédentes éditions chaque chapitre s'ouvre sur une vignette clinique et propose des auto-évaluations variées. L'ouvrage s'enrichit d'ECOS de fiches de synthèse regroupées dans un chapitre dédié ainsi que de nouvelles vidéos en accès libre. Accédez à la banque d'images de cet ouvrage : l'ensemble des illustrations y sont regroupées et accessibles facilement via un moteur de recherche. Vous y trouverez aussi d'autres fonctionnalités. Le public - Les étudiants en DFASM qui souhaitent se préparer efficacement aux EDN et valider leur DFASM. - Les étudiants en L2-L3 médecine (DFGSM). - Les médecins généralistes et les non-spécialistes qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances. Les auteurs Elaboré sous l'égide du Collège des enseignants de parasitologie et mycologie médicales (ANOFEL) cet ouvrage est le fruit du travail collectif de professeurs maîtres de conférences et praticiens dont les compétences ont permis d'aborder les multiples aspects de cette thématique. Accédez à la banque d'images de cet ouvrage : l'ensemble des illustrations y sont regroupées et accessibles facilement via un moteur de recherche. Vous y trouverez aussi d'autres fonctionnalités.