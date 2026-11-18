Qu'ils errent dans les Carpates, séduisent dans l'ombre des grandes villes ou se cachent dans les terres ancestrales d'Asie et d'Amérique latine, les vampires prennent mille visages. Etres immortels ou bien simples victimes de malédictions, ils suscitent la peur et l'admiration depuis des millénaires. Le jeune Vladimir est l'un des leurs, subissant à la fois sa condition et le regard des autres... A ses côtés, découvrez la véritable nature de ces envoûtantes créatures de l'obscurité. Une collection spectaculaire dirigée par Benjamin Lacombe, qui revisite avec brio les mondes peuplant nos imaginaires depuis toujours.