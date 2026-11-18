12 ans ont passé, le village s'est peu à peu ouvert à la modernité : électricité, téléphone, voitures... et même des trottoirs ! Jacinthe est contactée par le rédacteur en chef d'un grand quotidien québecois, Le Canada, qui veut lui passer commande d'un véritable reportage photo. Mais mariée et mère d'une petite Margueritte, s'éloigner de chez elle, même pour une si belle occasion, est loin d'être facile. Situé entre la campagne québecoise et le quartier ouvrier de Saint-Henri, à Montréal, ce nouvel album aborde des thèmes chers à JeanLouis Tripp : indépendance des femmes, vie de couple et... exploitation post-coloniale !