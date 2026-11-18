Comment devient-on astronaute ? A quoi ressemble la Terre vue de la station spatiale ? Est-ce qu'on pourra bientôt aller sur Mars ? Faut-il être musclé pour aller dans l'espace ? C'est quoi, une aurore boréale ? Comment fait-on pousser des plantes dans l'espace ? 100 questions et autant de réponses passionnantes pour explorer les mystères de l'espace avec Thomas Pesquet. Découvrez les coulisses du métier d'astronaute, la vie quotidienne à bord de l'ISS et les expériences scientifiques menées en orbite. Un ouvrage fascinant pour les curieux de tous âges, illustré avec malice par Zelda Zonk.