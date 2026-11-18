Sugar Ryan entame sa dernière année d'université avec deux certitudes : elle n'a plus le droit à l'erreur, et elle est fauchée. Déterminée et allergique aux athlètes suffisants, elle a pourtant un plan : approcher Zack Morgan, le joueur de hockey le plus convoité du campus, et convenir avec lui d'un faux accord que personne ne doit découvrir. Star de l'équipe, futur prodige de la NHL et briseur de coeurs, Zack est intrigué lorsqu'une mystérieuse étudiante commence à apparaître partout où il va... jusqu'à lui proposer de devenir son faux petit ami. Une seule règle : pas de sentiments. Du moins, en théorie... Car après une (hum, deux...) nuits mémorables, Zack ne veut plus faire semblant. Problème : Sugar refuse de faire confiance à un homme connu pour briser les coeurs... même si le sien est déjà en jeu.