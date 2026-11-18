Un nouveau défi attend Mia, Sena et Iseul à l académie Starlight ! Cette semaine, elles doivent inventer une chorégraphie. Mais lorsque Hana vole le mouvement de danse de la timide Sora, Mia est révoltée. Hors de question de rester sans rien faire ! Les trois meilleures amies réussiront-elles à réparer cette injustice ? Une aventure entre strass et magie ! - Pour tous les petits fans de la K-pop coréenne ! - Un texte court et simple adapté aux lecteurs débutants - Une maquette agrémentée d'illustrations en couleursDès 6 ans.