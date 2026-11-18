Pars à l'aventure avec Ryder et les chiots de la Pat' Patrouille dans leur nouvelle mission ! - Une histoire où retrouver l'esprit d'équipe, le courage et l'amitié - Un joli livre illustré, idéal pour offrir et partager un moment complice avec son enfant - Un album de 32 pages Résumé : L'arbre-mère, le trésor de la Jungle des Ombres, est en danger ! Lorsqu'il menace de s'écrouler dans la rivière, Tracker, Lucita et la Pat' Patrouille des Airs se lancent dans une mission spectaculaire. Les chiots réussiront-ils à sauver cet arbre extraordinaire avant qu'il ne soit trop tard ? Dès 3 ans.