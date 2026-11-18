"Il y a un infini désordre. Une danse du meilleur avec le pire, des éléments incompatibles qui s'entrechoquent comme de l'eau et de l'huile dans une bouteille qui ne finirait jamais d'être brassée. Tout est là mais rien ne fait sens. Car le vide n'est pas séparé de la matière. Le rêve n'est pas distinct de la réalité. Le moi n'est pas différent de l'autre. Les corps n'ont pas de frontière. Tout se disloque. Les mots ne forment jamais de phrases. Les intuitions ne donnent jamais d'idées. La vie et la mort ne sont qu'une seule et même chose. La fin est proche mais rien n'a encore commencé. Rien n'est viable mais tout est possible". --- Que reste-t-il de nos mythes ? Depuis les guérillères en proie au Chaos, jusqu'à la lointaine descendance de Néritès engoncée dans ses coquilles, il y a entre ces pages des déclarations d'amour à la déesse de la Discorde. Il y a des poésies qui s'écrivent à travers les mondes. Il y a des liens faits de vents, tissés par des Harpies. Il y a les adieux de Méduse à son amante divine. Il y a des rêves, qui, comme ceux de Tyrésias, comptent au moins autant que la réalité. Sept nouvelles, sept façons de puiser dans la mythologie grecque pour raconter d'autres chemins.