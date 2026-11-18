Un livre inédit sur la variété et l'originalité de l'oeuvre graphique de Xavier de Langlais Xavier de Langlais (1906-1975) fut un acteur majeur de la renaissance de l'estampe en Bretagne dans l'entre-deux-guerres. La gravure occupe une place particulière dans son oeuvre et il aura réalisé sans doute plus de 2 000 oeuvres au cours d'une carrière qui s'étend des années 1920 au début des années 1970. Xavier de Langlais expérimente la totalité des techniques de l'estampe : le bois gravé, par lequel il débute ses recherches dans ce domaine, puis la linogravure et la carte à gratter, auxquelles il se convertit rapidement et dont il fait un usage intensif. Il réalise également quelques lithographies et des eaux-fortes. Destinée à illustrer ses propres ouvrages ou ceux d'autres auteurs, son oeuvre graphique va également alimenter de très nombreuses revues et périodiques, essentiellement bretons. Certains de ses ouvrages, comme l'Histoire de la Bretagne de l'abbé Poisson ou son interprétation du cycle arthurien, sont encore édités de nos jours, plusieurs dizaines d'années après leur parution. Ses travaux sont marqués par son attachement à la Bretagne et à sa langue ainsi que par le catholicisme. Si l'on peut distinguer plusieurs périodes dans son oeuvre graphique, il n'en reste pas moins qu'une illustration de Langlais est immédiatement reconnaissable. Travailleur pointilleux, on notera l'importance qu'il accorde à la construction de ses illustrations et au soin qu'il apporte à la typographie, élément à part entière de son travail. Basé sur des sources pour la plupart inédites, provenant notamment des archives familiales, cet ouvrage se propose de retracer le travail de cet artiste exigeant dans le domaine graphique, peu étudié jusqu'ici. Richement illustré, il ambitionne de redonner à Xavier de Langlais la place qu'il mérite en tant qu'artiste ayant pleinement participé au renouveau des arts en Bretagne.