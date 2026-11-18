Sentry est de retour... et Void aussi ! L'un des héros les plus puissants du monde est aussi la plus grande menace qui pèse sur lui. Peut-il échapper à cette terrible malédiction ? Les Quatre Fantastiques et Spider-Man peuvent-ils aider Bob Reynolds à s'accrocher à son humanité... et à sauver la leur ? L'atypique héros fait son grand retour sous la houlette de son créateur, Paul Jenkins. Depuis, Sentry a gagné en notoriété puisqu'il tenait un rôle important dans le film Thunderbolts, et on le reverra dans Avengers : Doomsday en décembre ! Cette saga complète ramène le personnage sur le devant de la scène.