Tenichi s'est engagé à faire le ménage chez Kanna, juste une journée. Alors qu'il l'aide à déballer ses affaires, il découvre l'inattendu secret de la jeune fille ! Et lors d'un camp scolaire plein d'émotions, Tenichi et Honoka se rapprochent soudainement... ! ? Genki Ono est un jeune auteur qui s'est fait remarquer en 2011 avec une mention honorable lors de la 52 édition du JUMP Treasure Newcomer Manga Award. Il se lance ensuite pleinement avec sa première série Full Drive en 2017. Mais c'est véritablement avec Hima-Ten ! qu'il se fait un nom : une comédie romantique efficace, drôle et fun. Fort de son expérience, il réussit à proposer une histoire à la fois originale et sincère, portée par deux personnages qui séduiront de nombreux lecteurs. Disponible également sur Manga Plus en anglais, ce titre s'impose déjà comme une série prometteuse aux yeux des fans.