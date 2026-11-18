Malgré les efforts de Noxan et Neva, l'équilibre trouvé entre sorcières et vampires demeure fragile. Neva, bouleversée par les révélations auxquelles elle a dû faire face, se sent plus isolée que jamais. D'autant que ses pouvoirs grandissants deviennent un danger pour tous, y compris pour elle. Nox, lui, entend bien faire d'elle sa reine, quel que soit l'avis de son peuple à ce sujet. Et le plus tôt sera le mieux. Alors que les ténèbres progressent, ils pourraient découvrir à leurs dépens que la menace est plus proche d'eux que jamais.