Un nouvel ennemi redoutable traque Conan le Barbare, le suivant dans ses moindres déplacements : un assassin à la lame acérée, portant autour du cou les dents de ses précédentes victimes. Assoiffé de vengeance contre le Cimmérien, le Culte de la Pierre Noire a fait du Fils de la Dent le bras armé de son courroux. Huitième tome de la série régulière de Conan le Barbare sous la houlette éditoriale de Titan Comics. Il est toujours entre les mains expertes de Jim Zub (Savage Sword of Conan, Conan : La Bataille de la Pierre Noire), qui est accompagné une nouvelle fois par Doug Braithwaite aux dessins.