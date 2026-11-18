Le Japon, au début du XXe siècle (ère Taisho). Un jeune vendeur de charbon nommé Tanjiro mène une vie sans histoire dans les montagnes, jusqu'au jour tragique où il découvre son village et sa famille massacrés par un démon. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune soeur Nezuko. Hélas, au contact du démon, elle s'est métamorphosée en monstre féroce... Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir en quête de vérité. Pour le jeune héros et sa soeur, c'est une longue aventure de sang et d'acier qui commence ! Le phénomène Demon Slayer est loin d'être fini car pour fêter les 25 ans de Panini, le hit planétaire de Koyoharu Gotouge revient pour une édition spéciale. Le premier volume ressort avec une cover inédite. Il n'est jamais trop tard pour se lancer dans cette incroyable épopée ou revivre l'aventure de Tanjiro et ses amis.