Ce livre offre une véritable initiation à la vie de prière, envisagée à la fois comme mystère et comme chemin. A partir des grandes sources bibliques et de la tradition spirituelle, il déploie les différentes dimensions de la prière chrétienne : don de Dieu, réponse de l'homme, apprentissage patient et transformation intérieure. L'ouvrage conduit le lecteur depuis les fondements "nous ne savons pas prier comme il faut" jusqu'à une expérience plus profonde où la prière devient respiration de l'âme. Il met en lumière le rôle de l'Esprit Saint comme maître intérieur, la richesse de la liturgie (Eucharistie, Office divin), ainsi que la "liturgie du coeur" vécue dans le silence, le désir, l'attente et même l'épreuve du silence de Dieu. Une attention particulière est portée aux grandes étapes de la vie spirituelle : purification de l'espérance, traversée du désert, découverte d'un lieu secret en soi, jusqu'à l'entrée dans une vie ressuscitée où l'amour triomphe. Inspiré notamment par la tradition monastique, et en particulier chartreuse, ce parcours propose une vision unifiée et incarnée de la prière, accessible à tous ceux qui désirent entrer plus profondément en relation avec Dieu.