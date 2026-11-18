Pendant de longs siècles, l'Italie, terre de l'Antiquité et de la Renaissance, a attiré voyageurs, artistes et mécènes. Sous l'influence du romantisme, un changement s'opère au XIXe siècle ; l'Italie n'est plus l'unique destination. Peintres et touristes explorent peu à peu d'autres régions d'Europe continentale comme les Alpes suisses ou les vallées de la Seine, de la Loire et du Rhin. Leur intérêt s'étend des ruines romaines et des contrées bucoliques aux cathédrales gothiques et aux châteaux médiévaux. En plus de quatre-vingt-dix oeuvres, issues des collections de la Tate Britain, cet ouvrage offre l'occasion de redécouvrir ces artistes sous l'angle du Grand Tour ainsi que du renouvellement artistique initié par Turner, "peintre de la lumière" , et illustre ce passage qui a bouleversé la représentation du paysage. Utilisant l'aquarelle comme médium principal lors de leurs séjours, ces artistes ont transformé cette technique, passant du simple rehaussement de "dessins teintés" à un moyen d'expression émotionnelle et atmosphérique.