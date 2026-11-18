La pâtisserie simple et gourmande ! Dans mon atelier, j'ai testé, raté, et recommencé, pour proposer plus de 60 recettes de pâtisseries généreuses et gourmandes : des cookies express quand on n'a pas le temps, des gaufres pour un goûter fait maison, les grands classiques qui font toujours plaisir, mais aussi des recettes effet waouh pour les plus gourmands : layer cake au chocolat, bûche roulée... Sans oublier les pages tutos, pour maîtriser les glaçages, les blancs en neige, la cuisson parfaite et les décorations à la poche à douille. Gâteaux gourmands, conseils malins et tutos simples : il ne te reste plus qu'à sortir un saladier et te lancer !