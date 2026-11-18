Un ouvrage polyphonique pour les curieux de Japon et les fins connaisseurs pour découvrir le Japon au travers de 31 témoignages de femmes françaises qui écrivent sur leur passion de ce pays. Associé à un programme de rencontres, de lectures et d'exposition en cours de finalisation, ce " livre évènements " a pour but d'honorer le travail de ces gaïjines et la littérature en général. Une invitation à lire le Japon autrement. 31 portraits d'autrices françaises qui racontent leurs histoires de Japon et d'écritures. Plus de 150 titres mentionnés : les ouvrages des autrices et ceux des autres qu'elles ont aimés. Préface de Nousha Saint-Martin, présidente de Kinotayo, le festival du cinéma japonais contemporain.