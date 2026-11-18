Ce livre de la collection vBook se compose d'un livre de référence sur Linux pour maîtriser les principes de base de ce système d'exploitation ou d'organiser et consolider des connaissances acquises sur le terrain et d'un approfondissement sous forme de vidéo (1 H) qui présente plus spécifiquement la gestion des fichiers, des dossiers et des utilisateurs sous Linux. Livre Linux - Principes de base pour l'utilisation Ce livre sur GNU/Linux s'adresse à tout informaticien désireux de maîtriser les principes de base de ce système d'exploitation ou d'organiser et consolider des connaissances acquises sur le terrain. Il présente de façon détaillée les principes de base du système et décrit très précisément les commandes essentielles à la manipulation de la ligne de commande shell, en les illustrant de nombreux exemples : l'arborescence Linux, la manipulation des fichiers, l'éditeur de fichiers texte, les droits d'accès, la gestion des processus, le shell Bash, les scripts Bash, la gestion des comptes utilisateurs, les outils Linux... Les notions présentées dans ce livre, si elles sont essentielles pour comprendre le fonctionnement du système GNU/Linux au niveau utilisateur, sont tout aussi indispensables au lecteur qui désire poursuivre en administration système. Ce livre peut être utilisé comme ouvrage de référence donnant ainsi au lecteur les moyens d'acquérir son autonomie, aussi bien en environnement graphique qu'en ligne de commande. Vous découvrirez les particularités accompagnant les dernières distributions Linux disponibles. Vidéo Linux - Gestion des fichiers, des dossiers et des utilisateurs Cette vidéo vous accompagne dans la prise en main des fondamentaux de Linux, à travers une distribution largement utilisée pour sa stabilité et sa fiabilité : Debian. Vous découvrirez la gestion des fichiers et des dossiers, en abordant la création, le déplacement, la suppression et la lecture de fichiers. Les principaux éditeurs de texte en ligne de commande sont présentés, ainsi que les outils permettant d'analyser l'espace disque et la structure des répertoires. Une partie est également consacrée à la gestion des utilisateurs et des permissions, incluant l'identification des comptes, la création et la suppression d'utilisateurs et de groupes, la gestion des droits d'accès et l'utilisation de sudo pour l'exécution de commandes avec privilèges.