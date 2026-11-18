Ce livre s'adresse aux développeurs qui souhaitent maîtriser le développement d'applications . NET grâce au langage C#, ici dans sa version 14. Après une introduction rapide sur le fonctionnement de C# 14 et de son framework associé . NET, le lecteur installe l'environnement de développement multi-plateforme, Visual Studio Code, lui permettant de réaliser les exercices du livre. Le lecteur étudie ensuite la syntaxe de base du langage ainsi que les éléments associés pour écrire des programmes simples rapidement. Il appréhende également un concept fondamental et central : la programmation orientée objet, paradigme utilisé dans l'utilisation de nombreux langages de développement. Pour créer des programmes robustes et performants, le lecteur découvre les principaux éléments algorithmiques du langage comme les boucles, les collections ou encore la gestion des erreurs. Le langage de requête LINQ est présenté en profondeur et illustré d'exemples concrets ponctués d'exercices. D'autres notions essentielles telles que l'asynchronisme, le fonctionnement des flux de données sont couvertes afin de compléter le panorama des possibilités du langage. Pour permettre au lecteur d'étendre sa réflexion pour ses projets futurs, un chapitre propose un tour d'horizon des applications qu'il est possible de développer avec C#, comme des applications web, Windows ou mobile, le tout illustré par des exemples. Un ultime chapitre propose un glossaire qui servira d'aide-mémoire aux développeurs.