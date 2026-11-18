Grâce à Bluemen, Ryô et ses amis ont découvert que Katsumi est peut-être encore en vie. Ils sont résolus à la retrouver et décident de partir à sa recherche. Cependant, sur leur chemin se dresse la X-Army, un groupe de surhommes dont le but est de forcer Ryô à faire sortir le Jabberwock... "Arms n'a en rien perdu de sa superbe et ce premier tome reste une amorce terriblement efficace, apte à hameçonner quiconque recherche un minimum d'enquête et d'action". Zoo Le Mag "Une oeuvre intense, sombre et terriblement addictive qui mérite largement sa place dans toute bibliothèque manga". Le Café du Geek