Sur l'île du Temps, les meurtres s'enchaînent sans qu'aucun vainqueur ne se dégage du jeu imaginé par Alice Moriarty. Quelqu'un aurait-il décidé de jouer sans respecter les règles ? Alors que le chaos gagne du terrain, Ron parvient peu à peu à démêler les fils de cette affaire et à faire la lumière sur ses nombreux mystères ! Après Reborn ! , découvrez la nouvelle série à succès d'Akira Amano : Ron Kamonohashi : Deranged Detective ! Un manga d'enquête plébiscité par les lecteurs du Shonen Jump +, aux personnages loufoques et à la narration dynamique. "Avides de mystères et d'enquêtes insolubles ? Voici un nouveau détective dans le game : Ron Kamonohashi". Japan Live "Amano au sommet de son art. Un sans-faute ! " Dylan, libraire au Furet du Nord Louvroil " Ron Kamonohashi nous régale d'abord de sa fraîcheur, mais finit par nous intriguer pour tous ses mystères. " Animeland XTra "Ron Kamonohashi - Deranged detective possède un rythme haletant et une très bonne gestion du suspense et de la narration". L'Avis des bulles